также в разделеМир
Трамп назвал лидера Ким Чен Ына «толстым коротышкой» 64
ЦРУ подтвердило вмешательстве РФ в выборы в США 170
В Болгарии на памятнике «Алеше» написали оскорбления в адрес Захаровой 122
В Испании подтвердили вмешательство хакеров с РФ в каталонский кризис 32
В Польше пройдет крупнейший в Европе марш ультраправых 71
В Голливуде создают подразделение по расследованию домогательств 34
Возле Тулузы авто въехало в людей 38
На российском военном полигоне произошел взрыв, есть погибшие 57
В РФ или Казахстане обнаружили крупную утечку радиации 188
Трамп не будет отдельно встречаться с Путиным во Вьетнаме 88
Жертвами обрушения дома в Ижевске стали 6 человек 37
Число жертв обрушения дома в Ижевске достигло 4 человек 47
В Сирии освободили от ИГ последний город 67
В российском Ижевске обрушились девять этажей жилого дома 87
КС Испании аннулировал декларацию о независимости Каталонии 59
Забастовки в Каталонии проходят мирно 37
В Каталонии началась массовая забастовка 123
Трамп назвал КНДР адом 45

На западе Ирана в результате землетрясения магнитудой 7,3 погибло более 130 человек, еще шесть человек погибли в Ираке. Число жертв продолжает расти. Сотни людей получили ранения, сообщает Русская служба ВВС.

Землетрясение вызвало панику среди населения, жители выбежали из своих домов на улицы. Мечети в столице Ирака Багдаде транслировали молитвы через громкоговорители.

Много людей пострадало в городе Сарпол-э Захаб, примерно в 15 километрах от границы, сказал глава спасательной службы Ирана Пир-Хоссейн Куливанд.

Разрушения отмечены по меньшей мере в восьми деревнях, сообщил иранскому государственному телеканалу IRINN глава иранского отделения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца Мортеза Салим.

«В некоторых деревнях произошли отключения электроэнергии, была нарушена их телекоммуникационная система», - сказал он.

По словам Пир-Хоссейна Куливанда, работу спасателей затрудняют оползни.

Землетрясение произошло в 30 километрах юго-западнее Халабджи в Иракском Курдистане, недалеко от северо-восточной границы с Ираном. Эпицентр находился на глубине 33,9 км, толчки ощущались в Турции, Израиле и Кувейте.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги