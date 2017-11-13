По предварительной информации, среди пострадавших в результате землетрясения в Иране граждан Украины нет. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

«По предварительной информации консула Украины в Иране, украинцев среди пострадавших во время землетрясения в Иране/Ираке нет», – говорится в сообщении.

За попередньою інформацією консула України в Ірані, українців немає серед постраждалих під час землетрусу в #Іран/Ірак. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 13 ноября 2017 г.





Напомним, землетрясение магнитудой 7,3 на границе Ирана и Ирака произошло 12 ноября. По данным иранских официальных лиц, жертвами подземных толчков стали уже 328 человек. Количество пострадавших превысило отметку 5,3 тыс. человек.