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По предварительной информации, среди пострадавших в результате землетрясения в Иране граждан Украины нет. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

«По предварительной информации консула Украины в Иране, украинцев среди пострадавших во время землетрясения в Иране/Ираке нет», – говорится в сообщении.

 


 

Напомним, землетрясение магнитудой 7,3 на границе Ирана и Ирака произошло 12 ноября.  По данным иранских официальных лиц, жертвами подземных толчков стали уже 328 человек. Количество пострадавших превысило отметку 5,3 тыс. человек.
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