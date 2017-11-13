Заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Александр Адамчик заявляет, что один из херсонских перевозчиков пытался дать ему взятку в размере 50 тысяч гривен.

В отдел коммуникации полиции Херсонской области сообщили, что в «Единый центр 102» полиции Херсонщины позвонил один из заместителей председателя Херсонской областной государственной администрации. Чиновник заявил, что в служебном кабинете заметил неизвестный пакет.

По данным глава, следственно-оперативная группа на месте проверила содержимое пакета и обнаружила внутри денежные купюры.

Информация внесена в журнал Единого учета. Предварительная правовая квалификация - 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Проводятся неотложные первоочередные следственные действия.

В свою очередь Адамчик на своей странице в Facebook рассказал подробности произошедшего. «Впервые в жизни сталкиваюсь с подобной ситуацией. Сегодня в мой служебный кабинет забежал один из херсонских перевозчиков. Оставил на столе пакет и выбежал. 30 секунд. Почти без слов. Секретарь докладывает, что человек ждал в приемной, пока выйдут участники совещания, а потом ворвался без разрешения», – отметил он.

По словам чиновника, он немедленно вызвал милицию, и уже через 15 минут вместе с сотрудниками полиции они пересчитали 50 тыс. гривен наличными, оставленные в пакете. «Все в шоке: и я, и подчиненные, и похоже полицейские тоже. Написал заявление в полицию, и поэтому пусть правоохранители теперь выясняют, что это было и зачем. Если это попытка взятки – настаиваю на привлечении этого перевозчика к уголовной ответственности. Я готов давать все показания: бояться нечего, совесть чиста, взяток никогда не брал», – подчеркнул Адамчик.

«А теперь серьезно, как никогда. То, что произошло сегодня в моем кабинете, считаю или глупой попыткой дать мне взятку, или провокацией. В любом случае требую расследования этого инцидента и заявляю Херсонская ОГА – территория свободная от коррупции», – подытожил он.