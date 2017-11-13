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Вблизи села Кодемо Бахмутского района 54-летняя женщина подорвалась на взрывном устройстве, сообщает департамент коммуникации полиции Донецкой области.

По предварительной информации, потерпевшая наткнулась на растяжку в поле, когда пасла коров.

В результате взрыва женщина получила травму ноги. Пострадавшая доставлена ​​в больницу города Бахмут.

В главке отметили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
ForUm

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