Министерство иностранных дел Украины будет требовать у редакции The New York Times, обозначившей Крым как «спорную территорию», исправить статус полуострова на временно оккупированную территорию Украины. Об этом заявила спикер министерства Марьяна Беца.

«Крым не является «спорной» территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен – РФ. Обратимся к The New York Times. Ошибки должны быть исправлены», - написала она в Twitter.

Крим не є "спірною" територією. Це тимч окупов територія України. Окупант відомий-РФ. Звернемось до @nytimes. Помилки мають бути виправлені — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 13 ноября 2017 г.





Напомним, что газета New York Times 11 ноября опубликовала карту, на которой изобразила Крым «спорной» территорией. Карта была размещена в материале «Путинский мост в Крым может нести больше символизма, чем движение». В статье издания была размещена карта, на которой Российская Федерация и Крым были изображены одним цветом, а статус полуострова указан как «спорный».