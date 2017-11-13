Победитель архитектурного конкурса в номинации «Мемориал Героям» будет определен в феврале 2018 года.

Об этом сказал после четвертого заседания Организационного комитета и вопросам развития Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства первый заместитель главы Администрации Президента Украины Виталий Ковальчук, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По его словам, в конце октября завершена процедура землеотвода первого из трех запланированных участков для строительства мемориально-музейного комплекса. Он будет расположен на Аллее Героев Небесной Сотни, непосредственно на месте событий революции Достоинства.

Ковальчук отметил, что комплекс будет включать Мемориал Героям, Музей Революции Достоинства и оснащен общественном пространством с благоустройством.

Кроме того, 23 октября Министерство культуры Украины объявило международный архитектурный конкурс проектов на лучшее проектное предложение по объекту «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей революции Достоинства» в Киеве. Организатором мероприятия определены бюро по организации международных архитектурных конкурсов по всему миру – «Phase eins». Уже завершена процедура регистрации. На конкурс было подано более 60 заявок на участие из более чем 10 стран мира. На следующей неделе состоится первое заседание жюри, на котором будет рассматриваться вопрос подготовки конкурсного задания.

Первый заместитель Главы АПУ отметил, что для учета предложений от общественности 18 ноября состоится обсуждение с участием членов международного жюри.

«В конкурсе определены две номинации: «Мемориал Героям» и «Музей Революции Достоинства». Уже в феврале 2018 мы получим проект-победитель в номинации «Мемориал Героям», - Ковальчук, добавив, что конкурсанты в номинации «Музей Революции» будут соревноваться во втором туре конкурса. Также обязательно будет проведена выставка конкурсных проектов.

В этом году в рамках празднования Дня Достоинства и Свободы будет символически обозначена территория, на которой будет располагаться Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства. 18 ноября в 18:00 на Аллее Героев Небесной Сотни, 3 запланировано открытие и торжественное зажжение лучей Достоинства, а 21 ноября на Майдане Незалежности откроется выставка, где будет представлена ​​информация по всем инициативам по осмыслению памяти о Майдане.

В апреле 2017 указом Президента был создан организационный комитет по вопросам развития Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства. В его состав вошли представители правительства, Администрации Президента, киевской городской власти, общественных организаций и семей Героев Небесной Сотни и активистов Революции Достоинства. Сопредседатели оргкомитета - первый заместитель главы АПУ Виталий Ковальчук и первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.