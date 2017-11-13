На внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции было принято решение о направлении в суд протокола об административном правонарушении в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, сообщает пресс-служба НАПК.

При этом в ведомстве подчеркнули, что сегодня, 13 ноября, директор НАБУ по приглашению НАПК ознакомился с протоколом.

Отмечается, что протокол был составлен за невыполнение законных требований Национального агентства. «Находясь на должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, Артем Сытник в нарушение части четвертой статьи 12 Закона Украины «О предотвращении коррупции» предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме Национального агентства от 18.09.2017 № 41-10/33202/17 копии документов и информацию, а также предоставил их в полном объеме», – говорится в сообщении.

«Запросы были направлены в соответствии с полученным Национальным агентством сообщение, в котором излагались факты, свидетельствующие о возможных признаках нарушений сотрудниками НАБУ законодательства в части несоблюдения требований статьи 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. А именно о предоставлении Артемом Сытником доверенности на представление его интересов работниками юридического департамента Национального антикоррупционного бюро Украины», – подчеркнули в НАПК.

Таким образом, по данным НАПК, директор Национального антикоррупционного бюро совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 188-46 «Невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно указанной статье КоАП невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии коррупции, непредоставление информации, документов, а также нарушение установленных законодательством сроков их предоставления, предоставление заведомо недостоверной информации либо не в полном объеме - влекут за собой наложение штрафа от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, НАПК вызвало директора НАБУ Артема Сытника для дачи пояснений в связи с отказом НАБУ предоставить агентству запрашиваемые документы в деле о возможном конфликте интересов Сытника.

В частности проверяется информация о том, что Сытник поручил руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде. Таким образом Сытник мог допустить реальный конфликт интересов и нарушить требования ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях.

В то же время, по данным СМИ, Сытник на допросе в НАПК не признал своей вины по обвинению в конфликте интересов.

Он утверждает, что не получал и не подписывал в НАПК протокол об административном правонарушении.