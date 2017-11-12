В Киеве начались внеплановые проверки перевозчиков, которые выходят на городские маршруты, сообщает пресс-служба КГГА.

Государственной службой Украины по безопасности на транспорте создана комиссия по техническим расследованиям обстоятельств и причин дорожно-транспортных происшествий.

В случае выявления нарушений соблюдения лицензионных условий будет проведена комплексная проверка хозяйственной деятельности перевозчика и в дальнейшем рассмотрен вопрос аннулирования лицензии на право осуществления пассажирских перевозок.

«Первые дни проверок оказались насыщенными и продуктивными. За выявленные нарушения на перевозчиков были составлены акты. Считаю необходимым жестко реагировать на малейшие нарушения, ведь безопасность пассажиров для нас в приоритете», - отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов.

За два дня было проверены маршрутные такси по маршрутам № 464, 459, 474, 497-К, 450, 437, 408, 201, 200-К, 198 и 194.

В маршрутном такси по маршруту № 201 техническое задание не соответствовало заявленному в конкурсе, а в маршруте № 459 количество транспортных средств не отвечало договору. Такие нарушения являются основаниями для расторжения договоров с этими перевозчиками.

Во время рейда поймали нелегального перевозчика на маршруте № 501, который приказом Департамента уже закрыт. В результате были наложены штрафные санкции на водителя.

«Наша принципиальная позиция - заменить маршрутки комфортным и современным общественным транспортом. Для этого мы обновляем подвижной состав - закупаем автобусы, троллейбусы и трамваи высокой емкости», - отметил Симонов.

Внеплановые проверки перевозчиков будут продолжаться в течение следующих двух недель.

Напомним, 4 ноября недалеко от станции метро «Героев Днепра» маршрутка наехала на людей возле остановки, в результате ДТП погибли супруги, а еще одна женщина попала в больницу.

После этого инцидента мэр Киева Виталий Кличко поручил Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА совместно с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте провести комплексную проверку лицензий и соответствие им условий и стандартов работы частных перевозчиков, маршрутные такси которых работают в столице.