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В Марьинском районе Донецкой области на растяжке подорвался житель Донецка, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что сообщение в Марьинское отделение полиции поступило вчера утром от местных жителей, которые около 3 ночи сначала услышали взрыв, а на утро увидели тело неизвестного.

Было установлено, что взрыв прогремел в непосредственной близости от позиций боевиков. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители связались с эвакуационной службой и вытащили труп. Местные сыщики, тем временем, установили личность погибшего. Им оказался житель Донецка 1959 года рождения.

Сейчас полицейские выясняют, при каких обстоятельствах человек попал на указанную территорию.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

 
ForUm

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