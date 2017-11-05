Мэр Киева Виталий Кличко поручил Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА совместно с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте провести комплексную проверку лицензий и соответствие им условий и стандартов работы частных перевозчиков, маршрутные такси которых работают в столице, сообщает пресс-служба КГГА.

«Трагедия, которая произошла в субботу на Героев Днепра, где маршрутка на остановке общественного транспорта убила двух человек, требует от нас жестких действий. Я поручил проверить наличие лицензий у всех частных перевозчиков, маршрутки которых работают в Киеве, и техническое состояние этих транспортных средств. А также - насколько условиям лицензий соответствуют условия работы водителей, их профессиональный стаж, контроль состояния здоровья водителей, которые выезжают на маршруты и перевозят пассажиров. Я убежден, все безответственные и недобросовестные перевозчики должны быть лишены лицензий. Мы не можем подвергать пассажиров опасности, и те перевозчики, которые не соблюдают стандарты работы, уйдут с рынка перевозок», - отметил мэр столицы.

Также Кличко поручил проверить и стандарты работы и техническое состояние коммунальных маршруток.

Как сообщалось, 4 ноября недалеко от станции метро «Героев Днепра» маршрутка наехала на людей возле остановки, в результате ДТП погибли супруги, а еще одна женщина попала в больницу.

По словам свидетелей, потерпевшие находились на остановке общественного транспорта. Когда троллейбус остановился на второй полосе, они вышли на проезжую часть дороги позади маршрутки, припаркованной на остановке, и попали под колеса другой, которая прибывала на остановку.

По факту гибели двух человек полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц»).