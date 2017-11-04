также в разделеСтолица
В центре Киева неизвестные напали на стриптиз-клуб 28
Кличко не исключает обвала на столичном рынке недвижимости 59
Киевлян предупредили об отключении холодной воды 80
В Киеве вакцинироваться от гриппа можно в 16 медучреждениях 34
В Киеве задержали мужчину, «заминировавшего» свадьбу друзей 57
В Киеве задержали россиянина с «коктейлями Молотова» в форме Нацполиции 180
В Киеве зарегистрирован новый случай ботулизма 180
Сотрудника Укрбюро Интерпола задержали за похищение и ограбление киевлянина 95
В Киеве нет отопления в 800 домах. Кличко извиняется 52
В Киеве запустили вторую нитку главного канализационного коллектора 57
В Киеве задержали банду угонщиков элитных авто 58
Полиция Киева и области перешла на усиленный вариант несения службы 111
Реконструировать Шулявский путепровод начнут в конце этого года 35
«Киевавтодор» перешел на круглосуточный режим работы 31
В Киеве активистка Femen сожгла медведей возле магазина Roshen 112
В Киеве двухлетний ребенок умер от менингита 164
Киевлянин привез из АТО 46 гранат 53
Сквер возле посольства РФ предлагают переименовать в честь Окуевой 44

В столице на улице Героев Днепра возле остановки общественного транспорта маршрутка №464 насмерть сбила двух человек, сообщает Эспрессо.

Отмечается, что на остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него уже начали выходить люди, когда в это же время маршрутка заезжала к первому ряду и сбила двух человек.

В результате женщина скончалась на месте, а мужчины в тяжелом состоянии забрала скорая, третьем пострадавшему оказали помощь на месте и отпустили. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

Впоследствии стало известно, что раненый мужчина скончался в скорой по дороге в больницу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги