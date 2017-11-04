В столице на улице Героев Днепра возле остановки общественного транспорта маршрутка №464 насмерть сбила двух человек, сообщает Эспрессо.

Отмечается, что на остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него уже начали выходить люди, когда в это же время маршрутка заезжала к первому ряду и сбила двух человек.

В результате женщина скончалась на месте, а мужчины в тяжелом состоянии забрала скорая, третьем пострадавшему оказали помощь на месте и отпустили. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

Впоследствии стало известно, что раненый мужчина скончался в скорой по дороге в больницу.