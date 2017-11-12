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Новое доверенное лицо по еврооблигациям «ПриватБанка», компания Madison Pacific Trust, подало заявление в Лондонский арбитражный суд. Об этом эмитент ценных бумаг UK SPV Credit Finance сообщает на сайте Лондонской фондовой биржи.

Madison Pacific Trust Limited является доверенным лицом по еврооблигациям «ПриватБанка» на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года, сообщает LIGA.net.

Заявления касаются кредитных соглашений между эмитентом и «ПриватБанком», заключенных в рамках условий выпуска еврооблигаций.

Доверитель будет информировать держателей еврооблигаций о дальнейшем продвижении процесса.
ForUm

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