Новое доверенное лицо по еврооблигациям «ПриватБанка», компания Madison Pacific Trust, подало заявление в Лондонский арбитражный суд. Об этом эмитент ценных бумаг UK SPV Credit Finance сообщает на сайте Лондонской фондовой биржи.
Madison Pacific Trust Limited является доверенным лицом по еврооблигациям «ПриватБанка» на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года, сообщает LIGA.net.
Заявления касаются кредитных соглашений между эмитентом и «ПриватБанком», заключенных в рамках условий выпуска еврооблигаций.
Доверитель будет информировать держателей еврооблигаций о дальнейшем продвижении процесса.
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