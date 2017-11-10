Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве против отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, сообщает пресс-служба САП.

«Специализированной антикоррупционной прокуратурой по результатам выполнения требований ст.290 УПК Украины утвержден обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению гражданина Украины председателя ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины, который сегодня вручен подозреваемым и их защитникам», – говорится в сообщении.

В САП подчеркнули, что сегодня же обвинительный акт будет направлен в суд.

«С момента открытия материалов уголовного производства прошло более 3 месяцев и наконец, после ограничения стороны защиты в ознакомлении решением следственного судьи, можем завершить досудебное расследование, как и предполагалось, составлением обвинительного акта. В ходе выполнения требований ст.290 УПК Украины сторона защиты не предоставила доказательств, которые могли бы свидетельствовать о необходимости изменения правовой квалификации уголовных преступлений, а тем более - закрытия уголовного производства», – подчеркнули в прокуратуре.

В САП отметили, что неединичные призывы стороны защиты к скорейшей передачи дела в суд и отстаивание своей правоты, «которые было сложно соотнести с затягиванием ознакомления с материалами уголовного производства, наконец найдут свое отражение в судебном разбирательстве».

«Специализированная антикоррупционная прокуратура, процессуальные руководители уверены в наличии неоспоримых доказательств совершения подозреваемыми инкриминируемых им преступлений, и надеются на соблюдение разумных сроков судебного разбирательства, где эти доказательства будут должным образом представлены суду. Есть надежда, что суд, обеспечит соблюдение требований ст. 314, 320 УПК Украины о назначении предварительного судебного заседания в пятидневный срок со дня поступления обвинительного акта в суд, а также запасного судьи, с учетом сложности уголовного производства и большого общественного резонанса, который оно вызвало», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

7 августа суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество отстраненного Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.