Украина принимает сегодня решения, ставящие под сомнение заявления о стратегическом партнерстве. Об этом, выступая в Сейме Польши, заявил заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий.

По его словам, с украинской стороны не хватает решений, которые будут способствовать историческому диалогу, сообщает «Польское Радио».

Цихоцкого сказал, что польское правительство должно реагировать в «ситуации, когда партнеры и союзники Польши принимают решения, противоречащие союзническим, партнерским и соседским отношениям».

Он добавил, что примером этого является «непонятное, скандальное решение должностных лиц украинского государства о запрете поисковых работ и эксгумаций останков польских жертв военных конфликтов на территории Украины».

По его словам, обеспокоенность вызывают также заявления председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который «в публичных высказываниях считает кладбище в Быковне незаконным». «Ставим украинской стороне вопрос - как нам это понимать?» - поинтересовался вице-министр иностранных дел Польши.

«Мы поддерживаем конструктивный контакт на различных уровнях, включая высокий, президентский, где пытаемся эти вопросы прояснить», - добавил Цихоцкий.

По словам представителя Министерства иностранных дел Польши, вице-премьер и министр культуры Петр Глинский во время консультаций в Киеве в конце октября предложил «механизм разговоров на более высоком уровне, чем ранее, на уровне вице-премьеров, министров культуры». Они должны были решить, в частности, вопрос о местах памяти и защите культурных ценностей.

«Этому конструктивному предложению было отказано и это бремя не внешней политики польского правительства, это бремя политики украинского государства, которая принимает сегодня решения, ставящие под сомнение заявления о стратегическом партнерстве», - сказал Цихоцкого.

Он добавил, что контактов в отношениях с Украиной достаточно. «Не хватает решений с украинской стороны, способствующих прогрессу в некоторых двусторонних вопросах, которые называют историческим диалогом», - подчеркнул вице-министр иностранных дел.

Как ранее сообщал ForUm, 8 ноября Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины.

В свою очередь глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский положительно воспринял предложение украинской стороны.

9 ноября польские СМИ сообщили, что Вятровичу запрещен въезд в Польшу. Польское издание Wiadomosci Dziennik со ссылкой на источники отмечало, что эта информация не опубликована официально, но решение о запрете Вятровичу въезда было направлено министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.

В то же время посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что украинские дипломаты в Варшаве пока не получали подтверждения о запрете.