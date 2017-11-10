Украинские дипломаты в Варшаве пока не получали подтверждения о запрете главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу въезда в Польшу. Об этом сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.



«Мы проверяем информацию по Вятровичу. Официального подтверждения пока нет», - сказал Дещица.

Также дипломат добавил, что украинская сторона не получала сообщений о существовании списка украинских чиновников, которым якобы запрещен въезд в Польшу, сообщает УНИАН.

Кроме того, комментируя появление в польских СМИ информации о запрете Вятровичу въезда в Польшу, посол отметил, что «это же были только ссылки на догадки одной из газет».

Напомним, ранее польские СМИ сообщили, что Вятровичу запрещен въезд в Польшу. Польское издание Wiadomosci Dziennik со ссылкой на источники отмечало, что эта информация не опубликована официально, но решение о запрете Вятровичу въезда было направлено министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.



