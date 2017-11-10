также в разделеПолитика
Вятрович обвинил Польшу в давлении и шантаже 31
WSJ: США предложат РФ ввести на Донбасс 20 тысяч миротворцев 121
Япония упрощает визовый режим с Украиной 39
СМИ: Вятровичу запретили въезд в Польшу 75
Рыбалку отозвали с поста главы финкомитета ВР 45
Дуда: В отношениях с Украиной важна историческая правда 46
Ващиковский: Польша никогда не поставит знак равенства между УПА и Армией Крайовой 52
Польша приняла предложение Украины по Консультативному комитету 43
Депутаты приняли за основу новый закон о приватизации 67
Рада изменила порядок назначения глав местных госадминистраций 71
Рада внесла изменения в госбюджет-2017 272
Порошенко ждет от Рады закона об украинском в сфере услуг 41
БПП не поддержит разрыв дипотношений с РФ 54
США пока не подтвердили озвученную в РФ дату встречи Трампа и Путина 31
Рада приняла закон о жилищно-коммунальных услугах 136
Парламентарии Литвы вступились за Украину перед Венгрией 126
В Конгрессе США согласовали оборонный бюджет с помощью для Украины 84
Сербия срочно вызвала своего посла из Киева 273

Украинские дипломаты в Варшаве пока не получали подтверждения о запрете главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу въезда в Польшу. Об этом сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Мы проверяем информацию по Вятровичу. Официального подтверждения пока нет», - сказал Дещица.

Также дипломат добавил, что украинская сторона не получала сообщений о существовании списка украинских чиновников, которым якобы запрещен въезд в Польшу, сообщает УНИАН.

Кроме того, комментируя появление в польских СМИ информации о запрете Вятровичу въезда в Польшу, посол отметил, что «это же были только ссылки на догадки одной из газет».

Напомним, ранее польские СМИ сообщили, что Вятровичу запрещен въезд в Польшу. Польское издание Wiadomosci Dziennik со ссылкой на источники отмечало, что эта информация не опубликована официально, но решение о запрете Вятровичу въезда было направлено министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги