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Польские средства массовой информации сообщили, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запрещен въезд в Польшу. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci Dziennik со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что эта информация не опубликована официально, но решение о запрете Вятровичу въезда было инициировано министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.

Недавно Ващиковский объявил, что разрабатывается процедура, согласно которой будет составлен перечень украинцев, которым будет запрещен въезд в Польшу. При этом сказано, что официально Ващиковский не хочет говорить о том, кто именно из украинских чиновников вошел в этот список, или войдет в будущем.

По данным издания, информация о том, кому запрещено посещать в Польшу, не будет раскрываться. Однако глава польского МИД хочет, чтобы лица из этого перечня узнавали о запрете при попытке пересечения границы, сообщает УНИАН.

Комментируя эту информацию, Вятрович сказал, что ему лично не сообщали о возможном запрете на посещение Польши. «Не сообщали, и насколько я знаю, процедура не предусматривает моего личного уведомления», - сказал Вятрович.

Также он сказал, что не пытался узнать, соответствует ли эта информация действительности. «Не узнавал, и я думаю, что все задумано таким образом, что я об этом узнаю только при попытке пересечения границы в сторону Польши. По крайней мере, так мне подсказывает опыт моей персоны нон-грата в России», - добавил он.

Кроме того, он сказал, что не является членом Консультативного комитета глав государств Украины и Польши. «Но в любом случае, это, на мой взгляд, шаг, который свидетельствует о дальнейшей эскалации с польской стороны этой проблемы», - подытожил Вятрович.

Напомним, ранее глава МИД Витольд Ващиковский заявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въехать в страну.
ForUm

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