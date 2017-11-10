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Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты на решение о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко до 30 ноября.

Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

«Жалоба отклонена. Сущенко оставили под стражей», – отметил он.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

25 сентября российский суд на 2 месяца продлил Сущенко срок содержания под стражей.

По информации защиты, ФСБ РФ завершила расследование Сущенко.
ForUm

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