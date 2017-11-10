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Правоохранители проводят обыски в офисах группы компаний Smart Energy. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по корпоративным коммуникациям «Смарт-Холдинга» Евгений Загорулько.

«У нас в офисах Smart Energy и в квартирах менеджеров по всей Украине (Киев, Харьков, Полтавская обл. и др.) идет обыск. Наглым образом блокируется хозяйственная деятельность компании. Это продолжение дела о так называемой «фиктивности» Smart Energy - одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины. И это происходит после «сахарных» заявлений и правительства, и силовиков, что «маски-шоу» больше не будут приходить на бизнес». – отметил он.

По словам Загорулько, одна из компаний группы Smart Energy – «Укргазвыдобуток» – врезана напрямую в харьковское газовое кольцо. «Блокировка ее хоздеятельности может привести к остановке добычи и передачи газа, снижению давления в системе и парализовать город-миллионник на всю зиму», – заявил он. 

Как известно Smart Energy входит в группу «Смарт-Холдинг», контролируемую народным депутатом от «Оппозиционного блока» Вадимом Новинским.
ForUm

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