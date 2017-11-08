Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТГК Тони Фриш, посещая СИЗО, в котором содержится задержанный на Донбассе российской военный Виктор Агеев, не захотел с ним пообщаться.

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко.

«Я считаю, что тактика «закрытых глаз» вредит ОБСЕ. И мы должны откровенно об этом говорить… На прошлой неделе координатор ОБСЕ Тони Фриш в минской гуманитарной группе посещал Старобельске СИЗО, где содержатся арестованные за тяжкие преступления, в том числе за сепаратизм. Там также содержится и российский потеряшка, кадровый военный российской армии Агеев. Я десяток раз поднимала вопрос Агеева на Минской гуманитарной группе и требовала от координатора посетить этого человека, убедиться в нормальных условиях его содержания и пообщаться один на один, услышать историю «заблудшего российского военного». Каково же было мое удивление, когда координатор ОБСЕ Фриш посетил СИЗО и даже не спросил об Агееве, не зашел к нему», - написала Геращенко в Facebook.

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По ее мнению, сознательная тактика «не видеть и не замечать» россиян на Донбассе, это – подыгрывание россиянам, что «их там нет» и их принуждение к «прямому диалогу с республиками».

«Такая позиция откровенно вредит процессу освобождения заложников. Это просто недопустимо – не делать никаких намерений посетить украинских пленников в РФ и сознательно и демонстративно «не замечать» российских военных, задержанных на Донбассе», - подчеркнула Геращенко.

«Примечательно, что российский консул впервые посетил Агеева только пару дней назад. Примечательно, что украинских консулов ​​к украинским заложникам в РФ не пускают», - резюмировала она.

Напомним, 23 июня в районе населенного пункта Желобок Луганской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа НВФ, в результате двое боевиков были убиты, в том числе гражданин РФ.

В плен попал российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев. Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что Агеев уволился в запас.

В свою очередь мать Агеева заявила, что ее сын все еще находится на службе в ВС РФ и даже получил в мае этого года звание ефрейтора.