Польские пограничники задержали в Опольском воеводстве 17 граждан Украины, сообщила в среду, 8 ноября, капитан Катажина Вальчак из Силезского отделения Пограничной службы.

Она сообщила, что пребывание украинцев в Польше противоречило декларируемым целям, один из задержанных работал нелегально.

Вальчак сообщила, что задержание произошло во время совместной акции пограничников и инспекторов Государственной инспекции труда в Ополе, которые проверяли соблюдение правил законности трудоустройства, трудового права и правил техники безопасности в одном из логистических центров на территории Опольского воеводства.

Пограничники установили, что пребывание иностранцев в Польше противоречит декларируемым при подаче заявлений на визу в консульствах Польши в Украине. В связи этим комендант Пограничной службы в Ополе выдал 16 гражданам Украины решение об обязанности возврата, сообщает «Польское Радио».

Еще одного задержанного украинца, как добавила она, «поймали на горячем во время незаконного выполнения работы». Сотрудница Пограничной службы добавила, что мужчина не имел ни разрешения на работу, ни заявления о намерении работодателя поручить выполнение работы иностранцу.

Суд постановил, что гражданин Украины должен уплатить штраф и покинуть территорию Польши.