Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе находится в тупике, и для того, чтобы дело сдвинулось с места и выполнялись Минские договоренности, нужен «политический сигнал» и синхронизированное продвижение с обеих сторон.
Об этом во время Варшавского форума по безопасности (WSF 2017) заявил в среду генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, сообщает Укринформ.
«Мы в полном тупике относительно переговорного процесса по урегулюванию ситуации на Донбассе», - заявил Гремингер.
Он подчеркнул, что Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины пытается предпринимать шаги в разных направлениях, но без политического сигнала со стороны «нормандской четверки» у Трехсторонней группы и СММ ОБСЕ поле для маневра ограничено.
«Если будем ссориться, то не будет продвижения. Продвижение должно быть синхронизировано с обеих сторон. Если нам нужно продвижение, то должен быть политический импульс», - констатировал генсек ОБСЕ.
Он обратил внимание на то, что в последнее время продолжается обсуждение вопроса относительно развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Однако он выразил мнение, что это может «некоторым образом отвлечь внимание от главного вопроса - выполнения Минских договоренностей».
Говоря о безопасности на Донбассе, генсек ОБСЕ отметил, что в регионе нет значительного улучшения в этом вопросе: после объявления очередного перемирия относительное спокойствие сохраняется только в течение нескольких недель, а затем боевые действия опять усиливаются.
«Много тяжелого вооружения на линии столкновения. Поэтому есть большой риск широкомасштабного возобновления боевых действий», - заявил Гремингер.
Генсек ОБСЕ подчеркнул, что у СММ есть значительная поддержка со стороны украинской власти.
Гремингер отметил, что ограничение свободы передвижения для представителей СММ ОБСЕ «вызывает фрустрацию».
«Мы ежедневно призываем стороны отменить ограничение», - отметил генсек ОБСЕ.
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