Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков оставит свой пост, если найдет аргументы, чтобы не быть на должности. Об этом он заявил журналистам после презентации книги «Ленин с нами?» в Украинском доме.



«Кто-то должен отвечать за происходящее, так вот я сегодня отвечаю за происходящее. Как только я найду аргументы для того, чтобы мне не быть на этой должности, поверьте, меня не удержит здесь никакая ни воля, ни сила. А если я нахожу для себя аргументы и мотивы делать свое дело и быть эффективным, я буду оставаться на своем месте», - заявил он, сообщает УНИАН.

Также Аваков заявил, что не знает, почему парламент должен был сегодня поддержать его отставку. «Парламент для того и существует, чтобы принимать серьезные решения, а я не знаю почему он должен был поддержать», - сказал Аваков.

Как сообщал ForUm, 7 ноября Верховная Рада отказалась уволить Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. За принятие проекта постановления №5041 проголосовал 31 депутат при минимально необходимых 226.