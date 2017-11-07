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Верховная Рада отказалась уволить Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. За принятие проекта постановления №5041 проголосовал 31 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Самого Авакова при рассмотрении данного документа в сессионном зале не было.

В выводе к документу комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности отметил, что инициирование депутатами увольнения члена Кабинета Министров не предусмотрено.

Согласно ст. 18 закона «О Кабинете Министров», член Кабмина может быть уволен с должности Радой только в одном случае – по поданному им заявлению об отставке.

 

 
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