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Россия отказала Генпрокуратуре Украины в задержании и выдаче бывшего начальника киевского полка «Беркута» Сергея Кусюка, которого разыскивают в Украине.

Об этом Громадському сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

«Пришел ответ с отказом в экстрадиции экс-беркутовца Сергея Кусюка, так как он является гражданином Российской Федерации», - сообщил Горбатюк.

По его словам, ГПУ стало известно, что Кусюк получил российское гражданство в мае 2014 года.

Напомним, ранее правоохранительные органы России отказали Генеральной прокуратуре Украины в экстрадиции 21 бывшего сотрудника спецподразделения «Беркут», которые подозреваются в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.
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