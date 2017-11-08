Россия отказала Генпрокуратуре Украины в задержании и выдаче бывшего начальника киевского полка «Беркута» Сергея Кусюка, которого разыскивают в Украине.
Об этом Громадському сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
«Пришел ответ с отказом в экстрадиции экс-беркутовца Сергея Кусюка, так как он является гражданином Российской Федерации», - сообщил Горбатюк.
По его словам, ГПУ стало известно, что Кусюк получил российское гражданство в мае 2014 года.
Напомним, ранее правоохранительные органы России отказали Генеральной прокуратуре Украины в экстрадиции 21 бывшего сотрудника спецподразделения «Беркут», которые подозреваются в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время