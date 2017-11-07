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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о получении от Государственной миграционной службы документ, удостоверяющий, что он легально пребывает на территории Украины.

«Сегодня наконец-то получил от миграционной службы документ, который удостоверяет, что я пребываю на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство», – написал он на своей странице в Facebook и обнародовал фотокопию данного документа.

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также заявил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

1 ноября стало известно, что ГМС повторно отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Саакашвили обжаловал это решение в суде.

 
ForUm

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