Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили обжаловал в суде решение Государственной миграционной службы Украины о непредоставлении ему статуса беженца. Об этом говорится на странице политика в Facebook.

«Защита Михаила Саакашвили обжаловала в суде вчерашнее решение ГМС в Киевской области «Об отказе Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, которое требует дополнительной защиты». Это решение миграционной службы является необоснованным и противоправным, в связи с чем нарушает права Саакашвили на получение в Украине дополнительной защиты от возможной незаконной экстрадиции в Грузию по лживым обвинениям, которые не признала ни одна страна мира, в том числе и Украина», - говорится в сообщении.

Сегодня защитники Саакашвили подали соответствующий иск в административный суд.

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также заявил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

1 ноября стало известно, что ГФС повторно отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем.