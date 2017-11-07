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Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил народных депутатов, проваливших его отставку, за поддержку. Об этом он написал в Twitter.   

«Спасибо парламенту за поддержку. Спасибо 31 народному депутату за предоставленное недоверие. Мир вам!» - написал министр.

Как сообщал ForUm, 7 ноября Верховная Рада отказалась уволить Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. За принятие проекта постановления №5041 проголосовал 31 депутат при минимально необходимых 226, 
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