Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил народных депутатов, проваливших его отставку, за поддержку. Об этом он написал в Twitter.

«Спасибо парламенту за поддержку. Спасибо 31 народному депутату за предоставленное недоверие. Мир вам!» - написал министр.

Как сообщал ForUm, 7 ноября Верховная Рада отказалась уволить Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. За принятие проекта постановления №5041 проголосовал 31 депутат при минимально необходимых 226,