Представители Министерства иностранных дел Израиля обратились к правительству Украины с просьбой перенести останки раввина Нахмана, основателя движения бреславских хасидов, из Умани в Израиль. Об этом сообщило радио «Галей ЦАХАЛ», передают Новости Израиля.

Украинские власти до сих пор не дали официального ответа, однако, источники в правительстве Украины дали понять, что не намерены удовлетворять просьбу израильского МИДа.

По сообщению радиостанции, украинские власти мотивируют это тем, что могила раввина Нахмана является объектом исторического и национального наследия Украины.

Как известно, в канун праздника Рош а-Шана, еврейского Нового года, в Умань ежегодно приезжает не менее 25 тысяч хасидов из Израиля, США и Европы. В этот период для них организуют десятки специальных рейсов в аэропорту Бен-Гурион.