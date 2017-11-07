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В Одессе женщину оштрафовали на 3,6 млн гривен за езду на нерастаможенном автомобиле Cadillac Escalade, сообщает пресс-служба Приморского районного суда города.

«6 ноября постановлением Приморского районного суда города Одессы отказано в удовлетворении искового заявления Светланы Н. к Одесской таможни ГФС об отмене постановления по делу об административном правонарушении, которым на нее, как на водителя автомобиля Cadillac Escalade, государственный номерной знак Литовской Республики, был наложен штраф в размере 3651387,15 гривен за нарушение условий транзита через таможенную территорию Украины», – сказано в сообщении.
ForUm

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