В рамках расследования уголовного производства по факту завладения средствами государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) о подозрении сообщено еще трем лицам, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Таким образом общее количество подозреваемых в этом производстве возросло до 8 человек.

В частности, о подозрении сообщено двум гражданам Австрии – генеральному директору и директору австрийской компании-посредника «Steuermann», которая, по данным следствия, подконтрольна экс-председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, который также имеет статус подозреваемого.

Должностным лицам «Steuermann» инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 («Создание преступной организации»), ч.5 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины. Генерального директора австрийского ООО также подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.209 УК Украины («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»). Сообщение о подозрении чиновникам «Steuermann» вручено в Австрии в рамках оказания международной правовой помощи.

Третий подозреваемый – гражданин Украины – является руководителем ряда компаний, которые систематически выигрывали тендеры в ГП «ВостГОК», ГП «НАЭК «Энергоатом», ГП «Объединенная горно-химическая компания», и одновременно является главой иностранных предприятий, задействованных в схеме отмывания средств. О подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 и ч.5 ст.191 УК Украины, ему сообщено в Латвийской Республике.

Напоминаем, 20 апреля 2017 года в рамках расследования эпизода с нанесением ущерба ГП «ВостГОК» в размере 17,28 млн долл., детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату, экс-главе комитета ВР по вопросам ТЭК (ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 и ч.1 ст.255 УК Украины).

В дальнейшем в апреле-мае 2017 года о подозрении в указанном уголовном производстве также сообщено действующим руководителям НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Объединенная горно-химическая компания», ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» и Государственного концерна «Ядерное топливо».