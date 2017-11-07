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Ехавшего в Киев российского журналиста Захара Виноградова сняли с поезда, Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости, где Виноградов работает обозревателем.

По словам журналиста, его в 06:00 высадили из поезда Москва — Одесса в Конотопе при проверке документов.

«Причина решения (СБУ, — ред.) неизвестна. Обратный поезд будет в 18:00, до этого времени я буду находиться здесь (в Конотопе, —  ред.). Сейчас готовят документы», — сообщил Виноградов.

Захар Виноградов — уроженец Одессы. С 2006 по 2011 год работал в Украине, затем переехал в Москву. Он координатор Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии, а также Лиги экспертов постсоветского пространства.


 
ForUm

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