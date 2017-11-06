В Харькове одного из лидеров антимайдана Сергея Юдаева приговорили к 8 годам лишения свободы, однако освободили в зале суда по амнистии.

Соответствующее решение сегодня, 6 ноября, принял Киевский райсуд Харькова, сообщает УНИАН.

По сведениям прокуратуры, Юдаев на последних судебных заседаниях просил суд в случае обвинительного приговора применить к нему амнистию. Объявив приговор в виде 8 лет лишения свободы, судья также автоматически применила к осужденному закон об амнистии. Юдаева выпустили из-под стражи в зале суда.



Кроме Юдаева, суд вынес приговоры еще трем участникам массовых беспорядков весной 2014 года. Трем мужчинам суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком на 3 года.

Напомним, весной 2014 Юдаев руководил погромом в оппозиционном в то время телеканале «АТН». Его обвинили в массовых беспорядках.

В начале апреля 2014 года во время пророссийского митинга в Харькове группа людей захватила здание местной ОГА. Помещение было освобождено бойцами винницкого «Ягуара». На месте были задержаны более 60 злоумышленников. Судебные процессы над большинством из них продолжаются.



