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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и Госпогранслужбой под процессуальным руководством прокуратуры задержали на Харьковщине боевика террористической организации «ЛНР».

Как сообщает пресс-центр СБУ, 27-летний харьковчанин с ноября 2014 года до мая 2015 находился в рядах незаконного вооруженного формирования «Триумф». В составе бандформирования он участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Луганской области.

Правоохранители задержали боевика на территории Харьковского района при попытке пересечения государственной границы Украины вне пункта пропуска. Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник прибыл в областной центр навестить своих родственников и вернуться в страну-агрессора.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
ForUm

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