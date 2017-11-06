На заседании Исполнительного комитета Федерации футбола Украины 6 ноября никаких решений, которые бы касались договора Андрея Шевченко с ФФУ, не принималось. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе ФФУ.

«На сегодня у Андрея Шевченко есть действующий контракт, срок которого истекает летом 2018 года. Сегодня мы заслушали отчет главного тренера, а сам Андрей Николаевич предложил уже в ближайшее время презентовать свою программу на будущее. Сроки действующего контракта это позволяют. Исполком и Комитет национальных сборных команд ее детально проанализируют, изучат, и будет принято соответствующее решение», - сказал генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

Он отметил, что в выступлениях членов Исполкома, в частности председателя Комитета национальных сборных Мирона Маркевича и технического директора Олега Протасова, оценки деятельности наставника сборной были положительными. Главному тренеру дали время после завершения отборочного цикла наработать изменения в программу подготовки. Он обещал это представить.

Ранее СМИ сообщили, что контракт с Шевченко продлен до 2020 года.