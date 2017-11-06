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Родным Павла Гриба разрешили принять участие в судебном заседании, которое состоится 7 ноября в Краснодаре. Об этом сообщил его отец Игорь Гриб.

«Завтра состоится судебное заседание в режиме видеоконференции, где будет рассматриваться мера пресечения Павлу», - сказал Гриб.

По его словам, заседание начнется в 9.30 и в нем разрешили принять участие родственникам Павла. Отец сообщил, что на заседании будет присутствовать консул Украины, сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья сына Игорь Гриб отметил, что «никаких положительных изменений в здоровье нет и быть не может из-за того, что Павлу не разрешили принимать лекарства, которые он раньше принимал».

В этом контексте отец сообщил, что Павлу прописали другие лекарства и он не может отказаться их пить, ибо это будет расцениваться как нарушение режима пребывания.

Как ранее сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО.

18 октября в России продлили арест для Гриба до следующего года.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.
ForUm

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