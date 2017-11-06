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Убитый в Харькове во время обстрела Audi Эдуард Аксельрод был связан с заказчиком и организаторами убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом в комментарии к сообщению народного депутата Игоря Мосийчука в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Только что генеральный прокурор Юрий Луценко в комментариях к моему посту об убийстве в Харькове Эдуарда Аксельрода сообщил о связи этого преступления с убийством бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова», – отметил нардеп.

По словам Мосийчука, именно из-за Аксельрода, более известного как «Эдик Лепа», происходила связь заказчика убийства Вороненкова - российского криминального авторитета Владимира Тюрина с организатором, руководителем преступной группы исполнителей - Юрием Василенко.

«Похоже, что убрав «Эдика Лепу» заказчик таким образом пытается подчистить за собой следы», – подчеркнул он.

Напомним, 4 ноября в центре Харькова неизвестные обстреляли автомобиль «Ауди», в результате чего водитель иномарки погиб на месте.
ForUm

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