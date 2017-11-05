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Вчера, 4 ноября, в центре Харькова неизвестные обстреляли автомобиль «Ауди», в результате чего водитель иномарки погиб на месте, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о том, что возле одного из домов на улице Клочковской произошло убийство, поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 4 ноября около 23:30.

По адресу выезжали руководители ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела милиции и следственно-оперативная группа.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности потерпевшего и разыскивают лиц, причастных к совершению преступления. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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