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В Саудовской Аравии принц Мансур бен Мукрин и еще несколько высокопоставленных чиновников погибли в ходе крушения вертолета.

Катастрофа произошла в воздушном пространстве Саудовской Аравии близ границы с Йеменом.

По предварительным данным, всего на борту вертолета находилось девять человек.

Принц Мансур бен Мукрин был заместителем губернатора провинции Асир.

Причина крушения вертолета пока неизвестна, сообщает Би-би-си.

Саудовская аравия возглавляет коалицию, воюющую против повстанцев-хуситов в Йемене.

В субботу ПВО королевства сбили ракету, пущенную из Йемена в торону аэропорта Эр-Рияда.

 
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