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Окружной административный суд Киева рассмотрит иск бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к Государственной миграционной службе 12 декабря 2017 года. Об этом говорится в сообщении суда.

Сообщается, что Саакашвили просит признать незаконными бездействие управления Миграционной службы в Киевской области по рассмотрению заявления от 26 октября о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

Кроме того, он просит суд обязать управление Миграционной службы в Киевской области рассмотреть заявление о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите, представленное в управление ГМС во Львовской области 11 сентября, сообщает РБК-Украина.

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также заявил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

1 ноября стало известно, что ГФС повторно отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Саакашвили обжаловал это решение в суде.
ForUm

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