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Судья Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога пяти подозреваемым в нападении на избирательный участок в с. Майское.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Всего в полицию были доставлены 24 человека, из них 4 задержаны в порядке статьи 208 УПК. На следующий день был задержан еще один подозреваемый. Все пять задержанных в возрасте от 20 до 25 лет, проживающие в Днипре и области.

Напомним, 29 октября около 18:30 на избирательный участок в с. Майское Синельниковского района Днепропетровской области зашли неизвестные лица, которые повредили имущество, бросили дымовые шашки и пытались повредить избирательную документацию, в том числе урны с бюллетенями.

Открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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