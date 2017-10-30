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Полиция открыла три уголовных производства по факту нападения на избирательный участок в селе Майское на Днепропетровщине. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Олег Грозь на брифинге в понедельник, передает Радио Свобода.

По его данным, производства открыты по статьям 298 (хулиганство), 345 (угроза или насилие в отношении полицейского) и 157 (препятствование осуществлению избирательного права).

Как сообщил Грозь, пока полиция задержала четырех человек, подозреваемых в нападении – на 72 часа, до решения суда, который должен избрать им меру пресечения.

Как отметил чиновник полиции, у задержанных изъяли охотничье оружие.

Напомним, 29 октября в 18:30 на избирательный участок в селе Майское Синельниковского района Днепропетровской области напали более 20 неизвестных, пострадали двое полицейских.

Позже правоохранители задержали 24 подозреваемых в нападении.

 
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