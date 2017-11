Украинская делегация во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом во время визита в Канаду подарила главе канадского правительства Джастину Трюдо украинские носки. Об этом сообщила в Twitter заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Никольская.

«Многие пишут о носках Джастина Трюдо. Теперь в его коллекции есть MadeInUkraine. С Владимиром Гройсманом продвигаем украинский экспорт», - написала Никольская.

#Ukraine socks it to 🇨🇦PM @JustinTrudeau w gift box delivered by 🇺🇦PM @VGroysman . promoting #UAexports @WaschukCanUA @Kabmin_UA_e @AShevch pic.twitter.com/cMBadt3pK2