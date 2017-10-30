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Правоохранители задержали 24 человека за нападение на избирательный участок, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Так, около 18:30 на избирательном участке, который расположен в селе Майское Синельниковского района, неизвестные лица повредили внутреннее оборудование участка, разбили окна и забросали помещение пиротехническими средствами. После совершения этих действий правонарушители на транспортных средствах исчезли в неизвестном направлении. Во время нападения два сотрудника полиции получили телесные повреждения.

Полицейские установили их местонахождение в результате успешной реализации оперативного плана «Перехват».

На посту автомобили были остановлены. Лица, находившиеся в автомобилях, доставлены в Синельниковское отделение полиции. При осмотре их автомобилей полицейские обнаружили большое количество оружия.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права). За совершение этого уголовного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 12 лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, прошли первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов и соответствующих сельских, поселковых и городских председателей в 201 объединенной территориальной общине во всех областях. 
ForUm

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