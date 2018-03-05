Проблем с теплоснабжением в столице не будет, заявил мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы, он отметил, что столичная власть должным образом подготовилась к отопительному сезону, и были учтены все риски.

Кличко подчеркнул, что тепло в полном объеме получают все социальные объекты. Учебный процесс в Киеве не прекращен, работают детсады, школы и высшие учебные заведения.

«Проблемы с теплоснабжением в столице сегодня нет. У нас достаточные запасы мазута. Сейчас мы его используем в пропорции с газом 70/30, - отметил Кличко. - Пока мы не получали решений от НАК «Нафтогаз» о стопроцентном переходе на газ. Но я хочу заверить киевлян, что у нас достаточно запасов мазута. Его хватит как минимум на 2 недели. И если не будет сильных морозов, этого будет достаточно, чтобы подавать тепло в полном объеме на все объекты и жилые дома города», - заявил мэр столицы.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого должны были закрыться все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут, из-за отказа «Газпрома» поставлять газ в Украину.

В связи с этим Министерство образования и науки рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учебным заведениям, которые находятся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу со 2 до 7 марта включительно.

Однако 3 марта в МОН сообщили, что с понедельника, 5 марта, все учебные заведения – детские сады, школы, ПТУ и вузы – будут работать в обычном режиме.