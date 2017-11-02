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48-летний житель Донецка, который с мая по июнь 2015 года активно содействовал представителям террористической организации «ДНР», приговорен к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Осужденный систематически передавал представителю боевиков с позывным «Хасан» детализированные данные о местах дислокации, маршрутах передвижения и огневых позициях военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований, участвующих в проведении антитеррористической операции, в частности в Мариуполе, селах Очеретино и Кураховка, городах Курахово и Селидово.

Указанные данные информатор террористов собирал, периодически выезжая из оккупированной территории, а по возвращении в Донецк сразу звонил в «главное разведывательное управления ДНР».

 В дальнейшем указанную информацию боевики использовали во время артиллерийских обстрелов указанных населенных пунктов.

Преступные действия мужчины были прекращены в ноябре 2015 года. Его задержали сотрудники СБУ в с. Новотроицкое Волновахского района и по ходатайству прокуратуры арестовали.

Суд, поддержав позицию публичного обвинения, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие террористической организации), и приговорил к 8 годам лишения свободы.
ForUm

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