Служба безопасности Украины имеет видеодоказательства участия частной военной компании «Вагнера» в захвате луганского аэропорта в 2014 году.

Об этом сказал на пресс-конференции начальник аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

«На сегодняшний день у нас есть видео участия наемников «Вагнера» в боях под Луганском, в захвате луганского аэропорта. Мы это видео на сегодняшний день заканчиваем анализировать. И в ближайшее время мы покажем», - заявил Гуськов, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании «Вагнера» к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.

Наемники ЧВК участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году.