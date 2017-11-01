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Министр внутренних дел Арсен Аваков просит не фантазировать по поводу его отношений с Президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.  

 


 

 

«Комментаторам моих отношений с Президентом: перейдите из мира фантазий в реальность – это не кино и не игра. Не нужно передергиваний и спекуляций. А то, как начитаешься, то и «Карточный домик» смотреть дальше не надо – вы расписываете круче», - заявил министр. 

Ранее Украинская правда сообщила, что между президентом и главой МВД произошел конфликт из-за того, что полиция позволила митингующим установить палатки на ул. Грушевского в Киеве.

Еще раньше советник Авакова и нардеп Антон Геращенко заявил, что конфликт между президентом и министром внутренних дел существует с момента избрания Порошенко. Аваков это отрицал.
ForUm

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