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Суд города Копейска Челябинской области признал гражданина России виновным в том, что он принимал участие в боевых действиях в Украине в составе батальона «Азов» и приговорил его к лишению свободы на три года и три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Управления ФСБ.

«Гражданин России Копейским городским судом признан виновным по ч. 3 ст. 30 УК России «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ч. 3 ст. 359 УК России «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях», ч. 1 ст. 280 УК России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», ч. 1 ст. 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды» и приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Выявили и пресекли его деятельность сотрудники УФСБ по Челябинской области», - заявили в российском ведомстве.

Пресс-служба УФСБ уточняет, что осужденный выезжал в Украину для участия в боевых действиях в качестве наемника в составе батальона «Азов» в ноябре 2014 года. При этом он придерживался идеологии национал-социализма.
ForUm

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