В результате драки в рок-пабе «Стена» в Харькове разбиты 4 окна и нарушена обстановка внутри помещения, сообщает пресс-служба облполиции.
Сообщение о происшествии поступило 31 октября в 23:16.
Во время проверки информации сотрудники полиции установили, что конфликт произошел между голландскими и украинскими болельщиками.
В Шевченковский отдел полиции доставлены 52 человека для установления всех обстоятельств конфликта.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений, проверка продолжается.
Отметич, что паб является местом встреч волонтеров и добровольцев.
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