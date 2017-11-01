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В результате драки в рок-пабе «Стена» в Харькове разбиты 4 окна и нарушена обстановка внутри помещения, сообщает пресс-служба облполиции.

Сообщение о происшествии поступило 31 октября в 23:16.

Во время проверки информации сотрудники полиции установили, что конфликт произошел между голландскими и украинскими болельщиками.

В Шевченковский отдел полиции доставлены 52 человека для установления всех обстоятельств конфликта.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений, проверка продолжается.

Отметич, что паб является местом встреч волонтеров и добровольцев. 
ForUm

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