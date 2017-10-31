Конституционный суд Испании приостановил в качестве меры предосторожности одностороннее объявление независимости Каталонии.

Об этом сообщает 112 Укриана со ссылкой на El Pais.

Сегодня истек трехдневный срок, который был дан судом властям Каталонии на приостановку решения о независимости. Однако с введением статьи 155 Конституции Испании, отставкой регионального правительства и роспуском местного парламента оно не было оформлено законодательно.

Параллельно Верховный суд Испании рассматривает иск к бывшему главе Женералитета Карлесу Пучдемону. Он, как и бывшие члены правительства Каталонии, обвиняется в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и растрате.

Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.

В тот же день, 27 октября, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны приняло решение о роспуске парламента Каталонии.

О непризнании отделения региона высказались лидеры большинства ведущих стран мира, в том числе Украина. Государственный департамент США заявил, что Каталония является неотъемлемой частью Испании.

Масштабный политический кризис в Испании начался после того, как каталонские лидеры 1 октября, вопреки решению Конституционного суда, провели референдум о независимости.